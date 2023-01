Guardiola aconselha Todd Boehly: «Potter precisa de tempo. Eu não precisei no Barcelona porque tinha Messi»

Pep Guardiola saiu este domingo em defesa de Graham Potter, treinador do Chelsea, após eliminar os blues na terceira eliminatória da Taça de Inglaterra por uns esclarecedores 4-0.





Em declarações no final da partida, o técnico catalão do Manchester City aconselhou o presidente do Chelsea, Todd Boehly, afirmando que o ex-treinador do Brighton precisa de tempo para mostrar resultados. "Eu diria a Todd Boehly para dar-lhe tempo. Eu sei que nos grandes clubes os resultados são muito importantes, mas eu diria para lhe darem tempo. O que ele fez no Brighton foi brilhante, mas... nós [treinadores] precisamos de tempo na primeira temporada. Eu não precisei de duas temporadas no Barcelona porque tinha Messi", atirou Guardiola.

Já Graham Potter assumiu compreender a frustração dos adeptos dos blues. "Os resultados no pequeno período de tempo que temos não são positivos. Temos de continuar a melhorar e estarmos juntos porque estamos claramente a sofrer e isso não é, de todo, positivo. Mas é este o ponto em que estamos neste momento. Não podemos fazer mais do que continuar a trabalhar arduamente. Percebo e respeito a frustração dos adeptos. Mas temos de continuar a trabalhar. O nosso adversário de hoje é provavelmente o pior adversários que podes ter quando estás num período menos positivo porque conseguem fazer parecer com que tu não estejas a correr ou a tentar o suficiente. Têm uma estrutura posicional brilhante."