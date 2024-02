Guardiola acusou jogador de ter peso a mais e agora pede-lhe desculpa: «Lamento muito»

Pep Guardiola pediu desculpa a Kalvin Phillips por ter dito publicamente que o jogador tinha regressado ao clube depois do Mundial do Qatar com excesso de peso.



"Peço desculpa. É a primeira vez em 8 anos, mas lamento. Peço-lhe desculpa. Lamento muito", explicou o treinador do Manchester City sobre o internacional inglês, de 28 anos, que no mês passado foi emprestado ao West Ham. "Tinha falado com ele sobre isso, antes de dizer alguma coisa aqui [na conferência de imprensa] falo com os jogadores e foi o que aconteceu nesse caso."



Phillips contara numa entrevista no início do mês que o comentário público feito por Guardiola sobre o seu peso o afetou psicologicamente. "Depois do Mundial foi a fase mais difícil, quando o Pep disse que eu tinha peso a mais. Ele tinha razão, mas há diferentes formas de abordar o assunto. Foi um mal-entendido, ficou muito frustrado porque tinha mais 1,5 quilos relativamente ao meu peso ideal. Foi um grande golpe na minha confiança e na forma como eu me sentia no City. A minha família também não gostou, principalmente a minha mãe."



Depois, explicou por que se apresentou no clube com peso a mais. "Fui a Nova Iorque três ou quatro dias depois do Qatar. Voei o dia todo. Tomei o pequeno-almoço, almocei, jantei e aterrei. Também dormi durante o voo. E fui direto ao clube. Tinha passado o dia todo a comer e durante o voo há retenção de líquidos... Realmente, foi um mal-entendido."