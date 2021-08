Guardiola anuncia que vai deixar Man. City em 2023 e revela o passo seguinte

Depois de uma longa carreira repleta de sucessos no comando de clubes, Pep Guardiola está pronto para dar o próximo passo. Em declarações durante um evento de uma empresa brasileira, o atual treinador do Manchester City deu a entender que deixará os ingleses no final do atual contrato (válido até 2023) e revelou que o passo seguinte. Mas apenas depois de um descanso...





"O próximo passo será uma seleção, sim, se houver uma possibilidade. Uma seleção é um próximo passo. Devo ter um descanso depois de sete anos [do Manchester City]. Preciso parar para ver, aprender com outros treinadores e talvez tome esse caminho. Gostaria de treinar num Europeu, numa Copa América, num Mundial", declarou o técnico espanhol, que está nos citizens desde 2016 - daí os tais sete anos de que falou.Por ser durante um evento realizado no Brasil, a questão seguinte foi óbvia: poderia ser a seleção brasileira? "É uma equipa fantástica. Já trabalhei com alguns dos seus jogadores, outros foram adversários. É uma seleção fantástica. O Brasil é sempre forte candidato ou favorito, sempre foi e sempre será", acrescentou o treinador de 50 anos.