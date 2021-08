Guardiola: «Bernardo Silva e mais dois ou três querem sair»

Pep Guardiola confirmou, esta sexta-feira, durante a conferência de imprensa de antevisão à partida da Supertaça de Inglaterra frente ao Leicester, que Bernardo Silva é um dos jogadores na porta de saída do Manchester City, avançando mesmo que há outros "dois ou três" elementos que também partilham do desejo do português.





"É nosso jogador. Não é só o Bernardo, há dois ou três jogadores que querem sair, mas são nossos jogadores e têm contrato", começou por dizer o treinador espanhol. "Quando os agentes cá vêm, podemos debater sobre tudo. Já em outras épocas, os jogadores que querem sair sabem que têm a porta aberta, porque não queremos elementos que não estejam satisfeitos".Questionado sobre a possibilidade de garantir a contratação de Harry Kane, Guardiola elogiou o internacional inglês: "É um avançado excecional e extraordinário, não há dúvidas. Estamos interessados, mas é jogador do Tottenham. Se não querem vender, não vendem. Se quiserem, podemos tentar. Se não quiserem negociar, acabou. Se estiverem abertos a negociações, não será só o Manchester City, todos os clubes de topo tentarão contratá-lo. É diferente do caso do Jack [Grealish]. Ele tinha cláusula de rescisão", rematou.