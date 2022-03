Guardiola cauteloso apesar da goleada em Alvalade: «Não podemos fazer coisas estúpidas»

Pep Guardiola não dá a eliminatória por concluída depois do chorudo resultado (5-0) logrado pelo Manchester City em Lisboa. Os citizens têm algumas baixas na equipa e o treinador catalão diz que apenas quer ganhar o jogo de amanhã, na segunda eliminatória dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões."Em Portugal encontrámos os golos, não fizemos nada de especial, mas às vezes as coisas acontecem assim. Os jogadores do Sporting querem jogar bem e nós temos de estar prontos, não podemos fazer coisas estúpidas, conceder contra-ataques, jogar para segurar um resultado nunca é a melhor opção. Queremos tentar ganhar o jogo", explicou o treinador do City.E acrescentou: "Claro que obtivemos um incrível resultado na primeira mão, mas nada está ganho. O futebol é imprevisível."Questionado sobre se há algum jogador do Sporting que gostasse de treinar, Guardiola referiu o nome de Sarabia e frisou: "Normalmente em Portugal os campeonatos decidem-se entre Benfica e FC Porto. Há uns anos o Sporting estava em sarilhos, mas entraram pessoas novas e deram a volta à situação. Contrataram um treinador excelente e foram campeões. Nós marcámos cedo e depois torna-se mais fácil controlar o jogo. Mas tenho muito respeito pelo trabalho que estão a fazer."