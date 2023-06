Guardiola desmente Xavi: «Não chegou ao Man. City qualquer oferta do Barcelona por Cancelo»

Guardiola abordou, esta segunda-feira, o interesse do Barcelona em João Cancelo, garantindo que o Manchester City não recebeu qualquer proposta dos catalães pelo internacional português."Xavi foi muito mal informado deste caso", começou por dizer o espanhol, citado pelo 'AS', à margem de um evento de golfe, fazendo referência ao facto de Xavi ter assegurado que os citizens não deixaram o jogador sair para o Barcelona "Decidimos que Cancelo tinha de sair e não nos fazia diferença para onde. Ninguém do Manchester City o impediu de sair. Não sei como está a situação agora. Não nos chegou nenhuma oferta do Barcelona por Cancelo", rematou Guardiola.Cancelo, recorde-se, irá voltar ao Manchester City depois de ter sido emprestado ao Bayern Munique na segunda parte da temporada que agora terminou.