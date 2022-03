Guardiola diz que Cancelo está "doente" e garante que City só tem 14 jogadores disponíveis

O Manchester City recebe amanhã o Sporting em jogo da 2.ª mão dos oitavos da Liga dos Campeões com a equipa muito desfalcada. Em conferência de imprensa esta terça-feira, Pep Guardiola colocou João Cancelo de fora do embate, mas não foi o único."Não temos muitos jogadores, só 14 disponíveis, alguns problemas. O Kyle [Walker] está suspenso, o João [Cancelo] doente... Não temos muitas alternativas mas vamos fazer a melhor equipa possível para ganhar o jogo", afirmou o treinador.Já sobre De Bruyne, Guardiola sublinhou que não deverá ser titular (está em risco de castigo), ao passo que Rúben Dias e Nathan Aké continuam de fora por lesão. "Nos próximos dias acho que Aké vai voltar mas amanhã é demasiado arriscado. Com o Rúben de fora não podemos arriscar".O treinador, de 51 anos, abordou ainda a situação de Oleksandr Zinchenko e garantiu que o médio está preparado para jogar, apesar do período difícil que está a viver com a invasão da Rússia à Ucrânia. "Não é um período fácil para ele. Nada fácil mesmo. Mas, está pronto a jogar", disse Guardiola, acrescentado que o jogador ucraniano poderá mesmo ser titular frente ao Sporting.