Guardiola diz que Rúben Dias foi “uma das melhores contratações” que fez e até o compara a Van Djik

A admiração de Pep Guardiola por Rúben Dias vai aumentando a cada semana que passa. Desta vez, o técnico do Manchester City diz mesmo que o central português foi "uma das melhores contratações" que já fez na carreira como treinador.





"Ele não é apenas um jogador que joga bem, ele faz os outros jogadores jogarem bem também. São 90 minutos a falar, 90 minutos a comunicar com os colegas, 90 minutos a dizer o que eles têm de fazer em cada ação. Quando isso acontece, fica difícil para mim questioná-lo. É intocável", referiu o técnico, em conferência de imprensa."Ele não precisa da minha confiança para o motivar. Ele diz-me: ‘sei a minha qualidade, sei o que valho e vou mostrar isso a todos na Premier League’", acrescentou o técnico sobre o ex-jogador do Benfica.Pep Guardiola foi ainda questionado sobre se o ex-jogador do Benfica pode ser comparado com Virgil van Dijk, defesa internacional holandês do Liverpool, já eleito o melhor do mundo. O técnico espanhol foi perentório: "Sim, absolutamente."