Guardiola e a expulsão de Cancelo: «É um jogador excecional mas tem de aprender a controlar as emoções»

Pep Guardiola comentou, após o triunfo () do Manchester City sobre o Fulham de Marco Silva, o lance da expulsão de João Cancelo que deixou os citizens com menos um em campo desde o minuto 26. Em declarações à BBC Sport, o treinador catalão elogiou a qualidade do defesa internacional português, mas alertou para a necessidade de o futebolista aprender a controlar as suas emoções para não deixar a equipa em inferioridade numérica."Tem de aprender com isto. São coisas que acontecem no futebol e eles até podem marcar um golo, mas temos de jogar 11 contra 11. Espero que ele possa aprender com isto para o futuro. É um jogador excecional e tudo o que já nos deu nestes anos tem sido maravilhoso, mas tem de aprender a controlar as emoções e as suas ações. Tenho a certeza que ele irá aprender isso", começou por dizer o técnico dos citizens, que voltou a abordar o tema aos microfones da 'Sky Sports': "É um jogador e um ser humano excecional mas tem de aprender com estas coisas. É melhor deixá-los marcar um golo e evitar um penálti. Vai aprender com o que aconteceu em Anfield e hoje também. Tens de estar focado durante todos os minutos. Sofrer um golo é 'ok', mas temos de jogar 11 para 11."