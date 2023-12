Guardiola e a importância do Mundial de Clubes: «É uma oportunidade única»

O Man. City está na final do Mundial de Clubes, depois de derrotar (3-0) o Urawa Reds. Pep Guardiola garante que os citizens vão dar tudo para sair da Arábia Saudita com o troféu. "Os jogadores sabem o peso que isto tem para o clube. Ter vencido a Liga dos Campeões e agora estar nesta final é uma oportunidade única", começou por lançar o técnico catalão.





Quanto à preparação para o duelo com o Fluminense, Guardiola não tem segredos. "Agora vamos começar a analisar o Fluminense e tentar montar uma boa estratégia", disse, com críticas às condições do terreno de jogo do Estádio Rei Abdullah: "O relvado não estava nas melhores condições, mas já sabemos como é que isto funciona. Agora temos de descansar... dormir, dormir e dormir. Vamos jantar juntos e criar o melhor ambiente."O técnico confirmou ainda que Erling Haaland, afastado desde o início do mês com uma lesão no pé, "ainda não está em condições de treinar" e descartou um eventual regresso de De Bruyne à ação no jogo da final. "Começou a treinar na terça-feira e vai continuar a trabalhar. Está a melhorar... mas foram quatro meses de ausência", esclareceu.Bernardo Silva esteve em bom plano, com um golo e participação indireta noutro, e voltou a merecer os elogios de Pep Guardiola. "Quando passou para a direita fez a equipa dar um passo em frente. É capaz de mudar o jogo com o que faz", referiu o técnico.Guardiola também não esqueceu as recentes críticas à equipa e aproveitou para deixar uma pequena 'farpa': "Quando ganhámos 3-0 parece que foi fácil, mas a verdade é que eles tinham um bom ritmo e o jogo foi muito intenso. Quando não ganhámos, é porque o City está em crise e já não joga bem. Voltámos a ganhar e vamos chegar preparados à final."