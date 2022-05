Guardiola e a 'remontada épica' do Man. City: «Liguei ao Real Madrid e deram-me bons conselhos»

Pep Guardiola reagiu com humor à 'remontada épica' que os seus jogadores operaram este domingo para levar de vencido um Aston Villa que esteve a vencer por 2-0 até ao minuto 76, altura em que Gündogan deu início àquela que seria a reviravolta dos citizens.Em declarações no final da partida, já com o título da Premier League assegurado, o treinador catalão comparou o triunfo deste domingo à eliminação nas meias-finais da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid, assumindo que tanto num jogo como noutro não sabe o que aconteceu. "Não tive explicações para o que aconteceu em Madrid e tão pouco tenho para o que aconteceu hoje", começou por dizer Guardiola, que de seguida disse uma das frases da noite: "Liguei ao Real Madrid e deram-me bons conselhos", atirou.