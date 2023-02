Guardiola e a série negativa do Man. City em casa do Tottenham: «Não encontro explicação...»

O Manchester City saiu derrotado (1-0) do terreno do Tottenham e perdeu a oportunidade de se aproximar do líder Arsenal. Após o encontro, Pep Guardiola lamentou os erros cometidos e abordou a luta pelo título inglês."Começamos muito bem, como costuma acontecer contra o Tottenham, em casa e fora, mas, depois de cometermos um erro, eles puniraram-nos. A perder 1-0 é diferente, criámos oportunidades e, quando perdemos bolas em transição, com Kulusevski e Son não é fácil. Perdemos três pontos", começou por referir o treinador do Manchester City, à 'Sky Sports'."Os jogadores seguiram o plano? Na maioria das vezes sim, mas não é fácil quando 10 jogadores defendem um bocado mais atrás do que aconteceu no Etihad há duas semanas. Jogámos bem, começámos bem e falhámos talvez no último passe para rematar", acrescentou, tendo ainda revelado que lançou De Bruyne aos 59 minutos porque "precisava dele para o último passe e encontrar espaços entre linhas".Esta foi a quarta derrota consecutiva dos citizens fora frente ao Tottenham para a Premier League e, em todas elas, a equipa de Guardiola não conseguiu marcar qualquer golo. Questionado sobre esse facto, o técnico respondeu assim: "Mais cedo ou mais tarde isso vai mudar, mas é estranho que não tenhamos marcado um golo. Falhámos penáltis no passado. Não é fácil encontrar uma explicação."O Manchester City não aproveitou a derrota do Arsenal frente ao Everton para se aproximar da liderança da Premier League, mantendo os mesmos cinco pontos de distância dos gunners, que têm menos um jogo disputado. Guardiola prefere, por isso, pensar apenas no encontro que se segue para o campeonato. "Não estamos em condições de pensar em sermos campeões, apenas no próximo jogo com o Aston Villa. Vamos preparar-nos bem e fazer o nosso jogo da melhor forma possível", frisou.