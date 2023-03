Guardiola e os 5 golos de Haaland: «É um motivo extra para um dia superar o recorde do Messi»

Causou alguma estranheza e até polémica entre os adeptos a decisão de Pep Guardiola em tirar Erling Haaland à hora de jogo diante do RB Leipzig , isto num momento no qual o norueguês estava a apenas um golo de bater o recorde de mais golos num só jogo de Champions - partilhado com Leo Messi e Luiz Adriano. Após o jogo, o técnico espanhol explicou-se quando foi questionado sobre se tinha tirado o avançado por causa... da sua amizade com Messi."Sei que o Leo fez 5 golos, recordo-me perfeitamente. Mas é incrível que tenha feito em 50 minutos, o que não foi o caso do Leo. Mas o Erling é muito jovem e isto tem de ser um motivo extra para que, um dia, supere o recorde do Leo", atirou o técnico, que em seguida destacou a grande atuação do seu pupilo."Sim, incrível. Cinco golos em quase 60 minutos. Nada mais do que isso. Se tivesse jogado 90 minutos teria feito mais, não sei... É um tipo incrível, um talento imenso, com força, uma mentalidade ganhadora..."