Guardiola elogia entrega dos jogadores do City: «Há 48 horas beberam todo o álcool de Manchester...»

Com o título de campeão no bolso, o Manchester City empatou esta noite no reduto do Brighton , numa partida que mereceu os elogios dos analistas pela forma aberta como foi disputada. Após o encontro, Pep Guardiola reconheceu a qualidade do espectáculo e deixou ainda uma declaração bem curiosa."Ambas as equipas quiseram jogar, com e sem bola. Ambas mostraram agressividade e marcaram grandes golos, especialmente o Enciso. Foi um bom jogo. Parabéns ao Brighton por estar oficialmente qualificado para a Liga Europa. Mereceram totalmente pela forma como jogaram", elogiou o técnico catalão, à BBC Sport.Mas o maior elogio foi para os seus jogadores. De uma forma... peculiar. "Hoje demonstraram por que são campeões. Há 48 horas beberam todo o álcool de Manchester. Viemos aqui e estivemos tranquilos. Fomos humildes e corremos imenso. É por isso que temos sido campeões, estes jogadores mostraram algo especial".