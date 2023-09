Guardiola esclarece lesão de Bernardo Silva e revela tempo de paragem

Bernardo Silva saiu lesionado ainda antes do intervalo, na terça-feira, no triunfo frente ao Estrela Vermelha (3-1), na primeira jornada do grupo G da Liga dos Campeões. Esta sexta-feira, em conferência de antevisão ao jogo frente ao Notthingham Forest, Guardiola esclareceu a situação do médio português.





"Ele [Bernardo Silva] tem uma pequena lesão, não é nada demais. A sua evolução clínica é boa. Mas não sei... estará de fora uma ou duas semanas", revelou o técnico espanhol.

Com um arranque perfeito de campeonato, com cinco vitórias em outros tantos jogos, os citizens, atuais líderes, defrontam o Notthingham, atual oitavo classificado com sete pontos, no sábado, às 15 horas, a contar para a sexta jornada da Premier League.