Guardiola espera dificuldades diante do Bournemouth

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pep Guardiola ganhou todos os 11 jogos frente ao Bournemouth desde que chegou ao Man. City em 2016, mas nem isso nem o modesto 17º lugar que os cherries ocupam lhe dão tranquilidade. “Estão confiantes desde que conseguiram a primeira vitória e criaram problemas ao Liverpool [na Taça da Liga]. São uma equipa de grande espírito, nunca desistem”, disse o espanhol, com elogios ao compatriota Andoni Iraola que estará no outro banco. Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva estão disponíveis, tal como Haaland, de regresso à boa forma com cinco golos nos últimos três jogos. “A Bola de Ouro? Tem a carreira toda [para ganhar o prémio]”, disse Pep sobre o goleador norueguês.