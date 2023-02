Guardiola explica empréstimo de Cancelo ao Bayern: «A personalidade dele é como a minha»

Pep Guardiola revelou esta sexta-feira os motivos que levaram ao empréstimo de João Cancelo ao Bayern Munique, no último dia do mercado de transferências de inverno.Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tottenham, o treinador do Manchester City frisou que o internacional português tem uma personalidade idêntica à sua e realçou a importância que o lateral teve nas duas últimas conquistas da Premier League por parte dos citizens, contrariando a ideia de que a relação entre os dois se deteriorou nos últimos tempos."Primeiro que tudo, desejo-lhe o melhor durante os próximos quatro meses. Na próxima época, não sei o que vai acontecer. Foi uma figura incrível nos dois últimos campeonatos que ganhámos", começou por referir Guardiola, citado pela 'Sky Sports'."Depois do Mundial, fizemos uma pré-temporada e resolvemos jogar com alguns padrões diferentes. Eu gostei do que vi e dei mais minutos a outros jogadores", acrescentou, passando a explicar: "A personalidade dele é como a minha, ele adora jogar. Treina da melhor forma, mas o facto é que jogava pouco. Nos últimos anos, foi um dos jogadores com mais minutos. Ele precisa de jogar para ser feliz, por isso, decidimos deixá-lo ir para Munique. Quer estar em todos os jogos e espero que o possa fazer lá."