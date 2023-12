Guardiola: «Ganhar este troféu significa ser a melhor equipa do mundo»

Pep Guardiola não escondeu a satisfação pela conquista de mais um título importante à frente do comando técnico do Manchester City."Estou muito orgulhoso. O que fizemos é notável. Ganhar este troféu significa ser a melhor equipa do mundo e os nossos jogadores, os nossos treinadores, o nosso staff, todos eles trabalham duro todos os dias para conseguirmos estes sucessos. Como treinador, é disso de que mais me orgulho, que estamos sempre lá. Por mais que ganhemos, por mais troféus que levantemos, estamos lá novamente para lutar pelo próximo", começou por dizer o treinador catalão, após a goleada () ao Fluminense na final do Mundial de Clubes."Conquistar o 'treble' foi muito especial, mas ganhar mais dois troféus e agora deter estes cinco títulos importantes mostra a mentalidade única desta equipa.""Pressionámos bem, ganhámos a bola e fizemos um golo muito cedo. Depois, eles [Fluminense] tiveram 12/15 minutos fantásticos, mostraram que o jogo seria difícil. Talvez eles não o merecessem, mas o segundo golo ajudou-nos. No segundo tempo, fomos muito melhores.""[Julián Álvarez] nunca nos dececiona. Nunca. Desde que ele chegou [ao Manchester City], o impacto dele em campo é significativo. Ele é fantástico", terminou.