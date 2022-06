Guardiola irónico sobre ida de Bernardo Silva para o Barcelona: «Parece que está difícil...»

Pep Guardiola foi 'apanhado' pelos jornalistas espanhóis a jogar um torneio de golfe em Palma de Maiorca e foi confrontado com questões de mercado, incluindo o interesse do Barcelona em Bernardo Silva.O treinador do Manchester City, que já teceu rasgados elogios ao médio internacional português, respondeu de forma irónica quando questionado sobre o facto de o clube catalão estar de olho no seu jogador. "Parece que está difícil..."Guardiola, que treinou o Barcelona nos tempos de glória dos blaugrana, foi igualmente inquirido sobre Robert Lewandoswki, avançado polaco que já disse querer deixar o Bayern Munique e que também está na mira de Xavi. "Não faço ideia [se vai para o Barcelona]. A sua carreira fala por si, estamos a falar de Robert Lewandoswki, ele adapta-se a qualquer sítio. Mas não sei, não sei o Bayern o deixará sair. Eu tenho outros problemas..."