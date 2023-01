Guardiola irritado apesar da reviravolta: nem os adeptos escaparam

O Man. City conseguiu esta noite uma daquelas vitórias que pode servir de mote para arrancar para uma grande fase de resultados, já que anulou uma desvantagem de 2-0 para ganhar por 4-2 diante do Tottenham , mas Pep Guardiola saiu tudo menos satisfeito do Etihad. À Sky Sports após o encontro, o técnico catalão não poupou nas palavras e nem os adeptos ficaram de fora no rol de críticas."Temos de nos prepararmos melhor. Não posso negar que estamos contentes, mas estamos longe da equipa que fomos. Não em termos de jogo, pois jogámos bem, mas há muitas outras coisas, como ser competitivo. Oferecemos o primeiro golo e o segundo foi ridículo. Não tínhamos nada, coragem, caráter... Tivemos sorte, mas se não mudarmos vamos perder pontos. [Faltou] Caráter, paixão, chama, vontade de vencer desde o primeiro minuto. O mesmo se aplica aos adeptos. Estiveram calados nos primeiros 45 minutos. Quero os meus adeptos de volta!", atirou o catalão, visivelmente agastado, num discurso que manteve ao falar do conjunto por si orientado."Não reconheci a minha equipa. Já tiveram essa paixão e vontade de correr. Estamos muito longe da equipa que fomos noutras épocas. Acreditas que esta reviravolta vai acontecer sempre? Eu não. Hoje tivemos sorte. Se queremos ganhar alguma coisa e competir, não temos hipótese", acrescentou.Voltando aos adeptos, Guardiola abordou ainda o facto da sua equipa ter saído de campo assobiada para o intervalo. "Assobiaram porque estávamos a perder, mas na segunda parte jogámos melhor e tivemos mais chances. Talvez seja o mesmo que com a equipa, se calhar estamos demasiado confortáveis por termos ganho quatro campeonatos em cinco anos".