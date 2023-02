Guardiola lembra goleada ao Sporting: «Sabem o que eu ouvi? 'O Sporting é tão mau! Que equipa fraca!'...»

O empate () do Manchester City na Alemanha, diante do RB Leipzig, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, continua a ter eco em Inglaterra. Ao comentar o resultado obtido na última quarta-feira, Pep Guardiola recordou o embate com o Sporting na última temporada, na mesma fase da competição, em Lisboa, duelo em que os citizens terminaram com um resultado expressivo (5-0)."Ao intervalo [frente ao RB Leipzig], podíamos estar a vencer por 3-0... Antes, eles tiveram a primeira oportunidade e nós tivemos uma chance clara para marcar. Na última temporada, ganhámos 5-0 em Lisboa. Sabem o quê que eu ouvi? 'O Sporting é tão mau! Que equipa fraca! Não conseguem competir com o Manchester City...", começou por dizer o técnico catalão, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao embate com o Bournemouth, agendado para as 17h30 deste sábado.Mas Guardiola não se ficou por aqui, deixando ainda rasgados elogios a Rúben Amorim, quem considera ser "neste momento um dos melhores treinadores". "Eles venceram a Liga portuguesa! O treinador deles [Rúben Amorim] é um dos melhores neste momento. A equipa dele é muito boa. Mas... pff, é o Sporting. Sabem o que aconteceu lá? Cinco remates à baliza, cinco golos. 100% [de eficácia]. 'Quão bom é o treinador?'. Esta temporada, tivemos as mesmas oportunidades... 1-1 em Leipzig. 'Que desastre para o Manchester City. O Leipzig é mau. Não é uma boa equipa'", disse, deixando uma questão no ar: "Quantas equipas já estão de fora da Liga dos Campeões? As pessoas têm de compreender que o adversário também joga!"