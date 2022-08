Guardiola: «Na quarta-feira podem ver Bernardo Silva em Barcelona... a jogar pelo City»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pep Guardiola voltará na próxima semana a Camp Nou, para um jogo solidário diante do Barcelona, agora como treinador do Manchester City e com ele levará também Bernardo Silva, um jogador que nas últimas semanas tem sido apontado como possível alvo dos catalães. O tema deu que falar e esta quinta-feira, à imprensa local, Pep soltou uma frase que, de certa forma, deixa ainda mais a questão definida."Na quarta-feira vão vê-lo, claro! E o que é certo é que jogará por nós, pelo City", disse à Catalunya Ràdio o espanhol, para quem voltar a Camp Nou "é uma prenda".