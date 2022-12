Guardiola: «Não temos jogadores porque os grandes cérebros do futebol decidiram este calendário...»

O Mundial acaba este domingo, com um Argentina-França, e quatro dias depois volta a ação ao futebol inglês e logo com um duelo entre Man. City e Liverpool, para a 4.ª ronda da Taça da Liga inglesa. Um jogo que normalmente prometeria emoções fortes pelo que se passaria no terreno de jogo, mas que por esta altura está a deixar os treinadores à beira de um ataque de nervos. Pep Guardiola, por exemplo, diz que não sabe com quem poderá contar, isto porque muitos seus jogadores estão a recuperar do Mundial. Ao todo são 14 os jogadores ausentes..."De momento temos quatro ou cinco jogadores [dos que foram ao Mundial], temos de esperar para ver como os outros vão voltar. Mas simplesmente não temos jogadores porque os grandes cérebros do futebol decidiram este calendário e vamos ter este jogo para jogar. Há alguns jogadores que estão a voltar e, passo a passo, vão reintegrar-se com os colegas de equipa. O Nathan, o Aymer, o Rodri... e depois os jogadores de Portugal e Inglaterra", explicou o técnico, na sequência do particular realizado esta tarde diante do Girona, que o City venceu por 2-0.Apesar do desapontamento por um Mundial que lhe trocou as voltas, Guardiola não deixa de elogiar o único pupilo que pode ser campeão do Mundo. "Estamos todos muito felizes por ele, todos. Vai jogar a final, terá uns dias de descanso e depois voltará", disse, em alusão ao argentino Julián Alvárez.