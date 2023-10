Guardiola novamente rendido a Bernardo Silva: «Tínhamos medo de o perder. É insubstituível»

Depois de assinar mais uma boa exibição - assistência na vitória do Manchester City em Old Trafford, frente ao United, por 3-0 -, Bernardo Silva mereceu elogios de Pep Guardiola pela enésima vez. O treinador dos campeões ingleses e europeus destacou as qualidades futebolísticas e humanas do internacional português e admitiu que receou perder o médio antes da renovação, assinada em agosto "Até podia dizer o quão bom ele é, mas passaria aqui 10 minutos a falar do que ele significa para mim e para esta equipa. Estamos encantados com ele. Não tem grandes carros, nem tatuagens nem se veste de forma aparatosa. É humilde e todos o adoram. Tínhamos medo de o perder, pois é insubstituível", afirmou Guardiola depois do dérbi de Manchester.