Guardiola: «O FC Porto tem de vencer todas as semanas»

O Manchester City tem duas vitórias na Liga dos Campeões mas Pep Guardiola avisa que as coisas não são fáceis e que a pandemia tornou tudo muito incerto. Poucas horas de defrontar o Olympiacos na Liga Milionária, o treinador catalão explicou que clubes como o FC Porto sentem uma grande pressão interna para vencer.





"É difícil, mas as pessoas não acreditam. Com a pandemia, a situação ainda é mais incerta com todos os clubes. Não importa onde se joga, tens sempre de jogar bem para vencer - em casa também. É uma competição traiçoeira e é por isso que estou muito feliz com o que já conseguimos fazer até agora, de estarmos numa posição em que um pequeno passo chega para nos deixar entre as 16 melhores equipas da Europa", explicou o treinador dos citizens."As pessoas dizem que é fácil, mas tudo pode acontecer. O FC Porto tem de vencer todas as semanas, o Olympiacos é igual. Esta mentalidade também passa para as competições europeias. Por isso é que é sempre difícil. Temos de nos concetrar no que temos de fazer e de aproveitar esta grande oportunidade", avisou Guardiola.