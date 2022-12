E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de um empate em casa ser algo "difícil" de digerir, Pep Guardiola mostrou-se satisfeito com a prestação dos seus jogadores na receção ao Everton (1-1)."Foi um grande jogo. Jogamos muito bem nos últimos três jogos e isso deixa-me otimista. Perder pontos em casa é sempre difícil, mas tento sempre que a equipa jogue bem e nós conseguimos fazê-lo. Eu diria que eles jogaram com oito jogadores atrás, e quanto assim é trata-se de movimentos termos de atacar nos momentos certos. De forma geral conseguimos isso. Não permitimos que fizessem transições. Eles marcaram um golo fantástico e quando assim é só temos de dar os parabéns, mas penso que estivemos bem no geral", atirou, em declarações citadas pela 'BBC Sport'.