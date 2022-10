Guardiola preocupado com férias de Haaland no Mundial: «Com sorte, não comerá nem beberá em demasia»

Erling Haaland será provavelmente o nome mais sonante da atualidade que vai falhar o Mundial'2022. Não por lesão, mas porque a sua Noruega ficou pelo caminho, o que lhe permitirá passar cerca de um mês sem a pressão e cansaço de jogar numa competição como aquela que se disputará no Qatar. Ainda assim, para Pep Guardiola isso até pode ser mau, já que o jovem avançado vai ter um mês de férias... em que tudo pode acontecer."Estará em Marbella e na Noruega. A forma como chegar à segunda metade da temporada depende de como se comportar em Marbella. Tem casa lá e sei que vai para lá. Jogará golfe e, com sorte, não comerá nem beberá em demasia e regressará em grande forma para a segunda metade", disse o espanhol, em jeito de 'pedido' ao seu pupilo. De resto, provavelmente para o 'mimar', deixou elogios à sua forma de ser: "É o primeiro a chegar, um dos últimos a ir e cuida perfeitamente do corpo".De resto, Guardiola deu uma visão curiosa do Mundial do ponto de vista da motivação para a segunda metade da época. "É a primeira vez nas nossas vidas que isto acontecerá, por isso não sabemos como os jogadores irão regressar. Se tens seis campeões do Mundo, será muito positivo, mas os outros podem regressar deprimidos. Ou, então, os que forem eliminados podem ter mais férias..."