Guardiola: «Quando Man. United, Barcelona e Real Madrid ganham também gastam muito dinheiro»

O Manchester City está a realizar uma fantástica temporada e nesta altura atravessa um ciclo de 19 vitórias consecutivas em todas as provas. A equipa de Pep Guardiola lidera a Premier League com vantagem confortável e tem condições para recuperar o 'trono' do futebol inglês, além de estar ainda envolvida na Taça de Inglaterra, Taça da Liga e Liga dos Campeões.





Após o triunfo a meio da semana, para a Champions, sobre o Borussia M'Gladbach, o técnico dos citizens afirmou que o sucesso da equipa se devia ao dinheiro investido nas últimas épocas e esta sexta-feira, na antevisão ao duelo com o West Ham, Guardiola voltou a defender essa ideia, mas recusa que esse 'rótulo' seja apenas colocado no Man. City."Temos essa história que estão sempre a apontar-nos. Não é apenas um jornalista a dizê-lo, muitos dizem que a única razão pela qual nós ganhamos é o dinheiro. E podemos aceitar isso. Mas existem outros clubes que gastam muito e têm orçamentos maiores do que o nosso", começou por referir o técnico espanhol, reconhecendo que "há 30 ou 40 anos o Manchester City não se batia" com os clubes de elite mas sublinhando que acontece o mesmo com outros clubes."Quando o Manchester United venceu, foi porque gastaram mais dinheiro do que os outros, tal como acontece com o Barcelona e o Real Madrid. Não penso que somos muito diferentes dos principais clubes de elite do mundo nesse aspecto, mas temos que aceitá-lo e com isso fazer o melhor que conseguimos", justificou Guardiola.