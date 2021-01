Guardiola rendido a característica de Rúben Dias: «Não é fácil encontrá-la num jogador de 23 anos»

É já um clássico a cada semana em Inglaterra. Pep Guardiola não esconde a sua admiração por Rúben Dias e esta terça-feira, de olho no jogo com o Aston Villa, voltou a elogiar o defesa português, que considera ter qualidades que não são facilmente encontradas num jogador da sua idade. Por outro lado, o técnico catalão abordou a dificuldade que Aymeric Laporte irá encontrar para voltar à equipa em face da dupla que se cimentou entre Rúben Dias e John Stones.





"Depende dele [voltar à equipa]. Tem de estar focado em regressar na melhor condição possível e aí terá os seus minutos. Depois disso, depende também da sua performance. Depende da forma de todos. A qualidade está lá. Só tem de estar em forma e com a mente aberta. É o melhor central pela esquerda que temos. Tem uma qualidade especial com a bola. Precisamos dele, mas também precisamos do Nathan Aké e do Eric Garcia", começou por comentar, voltando depois baterias para os elogios ao português."O impacto do Rúben tem sido brutal. Não apenas com o John [Stones], mas também quando jogou ao lado do Ayme [Laporte], Eric [Garcia] ou o Nathan [Aké]. É um jogador capaz de viver cada instante do jogo durante 95 minutos, estar sempre concentrado no que tem de fazer e ajudar os seus colegas. A segurar os médios, os laterais... Está sempre concentrado e isso não é fácil de encontrar num jogador de 23 anos. É muito bom", voltou a elogiar.