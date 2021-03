Guardiola rendido a Rúben Dias: «É o que acontece quando te tornas um incrível central»

Pep Guardiola tem-se multiplicado em elogios ao trabalho de Rúben Dias no Manchester City e esta quinta-feira voltou a apontar àquela que diz ser uma das "maiores qualidades" do internacional português.





"É um central que lidera a linha defensiva e, com isso, ajuda os outros a tomar boas decisões - e é isso que acontece quando te tornas um incrível defesa-central. Não joga apenas a pensar em si próprio, na sua área, mas também em quem está à direita e à esquerda. O mesmo acontece em relação aos médios. Ele torna melhores os seus companheiros de equipa, algo que é muito difícil de encontrar no mundo do futebol", afirmou o treinador dos citizens à BT Sport.