Guardiola responde a Klopp: «Se não estão de acordo podem apresentar queixa»

Nova época que começa, nova ronda de investimento no mercado por parte de vários clubes e nova chuva de críticas por conta do dinheiro gasto por alguns clubes. O mais recente episódio foi protagonizado por Jürgen Klopp, que este fim de semana, antes do arranque da Premier League, apontou o dedo ao que gastam Chelsea, Manchester United, Manchester City ou Paris SG, questionado como conseguem investir tanto. Pep Guardiola foi confrontado com as palavras do alemão e não teve problemas em responder.





"Antes só havia um ou dois clubes. Agora temos o Chelsea do Abramovich e o nosso clube com o Sheikh Mansour. Querem investir no futebol. Qual é o problema? Temos limites como o Fair Play Financiero e se não estão de acordo podem analisar as coisas e apresentar queixa. Contratámos o Jack Grealish porque fizemos 60 milhões de libras (70,5 milhões de euros) em vendas. No final de contas gastámos só 40 milhões de libras (47M€). Seguimos as regras em absoluto. No nosso clube, os donos não querem perder, mas também querem gastar", comentou o técnico."Alguns donos querem aproveitar-se do futebol e não investem na equipa. Os nossos não querem proveito algum, por isso é investimos o que podemos. Há uns anos, quando o Manchester United ganhava títulos, era porque gastava mais do que os outros. Lembram-se disso? Nesse momento o City não podia fazê-lo, porque não tinha os donos de agora", concluiu o técnico, antes do duelo com o Tottenham, de abertura da Premier League.