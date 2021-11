Guardiola: «Ronaldo vai ter 75 anos, talvez retirado, e estará no seu próprio churrasco a marcar golos»

Jogo grande em Manchester este sábado. O United recebe o City hoje, às 12H30, o primeiro dérbi de Cristiano Ronaldo neste seu regresso à Premier League. Na antevisão ao encontro, Pep Guardiola não escondeu que gostaria de ter conseguido contratar Cristiano no último defeso."O quão perto esteve ele de se juntar a nós? Habitualmente, não falo sobre os jogadores de outros clubes. Tenho a certeza de que o Ronaldo se sente feliz no United. A equipa está ainda melhor desde que ele chegou. O Cristiano vai marcar golos durante toda a sua vida. Vai ter 75 anos, talvez retirado, mas estará no seu próprio churrasco a jogar e a marcar golos. É bom para a Premier League tê-lo de volta. Acho que o United pertence ao Cristiano e Cristiano pertence ao United. Foi um grande casamento. Foi no passado e talvez seja bom no presente e no futuro. Veremos", graceja o treinador do City, desvalorizando o facto de não ter um ‘9’ puro à disposição."Não sei o que vai suceder, não sou mágico. A verdade é que na época passada também marcámos golos sem termos um ponta-de-lança, pois o Agüero estava lesionado. Talvez um dia contratemos um ‘9’ que faça golos. Quisemos fazê-lo mas não conseguimos. Há que manter a calma e ir a Old Trafford fazer o nosso melhor. Há que seguir à risca o plano, apenas isso..."