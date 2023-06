Gvardiol dá o ‘sim’ ao Man. City

O Manchester City já chegou a acordo com Josko Gvardiol, preparando-se para encetar conversações com o RB Leipzig, com o qual o central croata de 21 anos tem contrato até 30 de junho de 2027. Pep Guardiola adora o balcânico, mas se o quiser juntar ao plantel dos citizens necessitará de abrir os cordões à bolsa, pois o clube germânico não aceita transferi-lo por menos de 100 milhões de euros, o que o tornaria no defesa mais caro de sempre.