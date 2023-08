Gvardiol já é um citizen

Feito! O central Gvardiol assinou contrato com o Manchester City, sendo um reforço de luxo para um sector defensivo que já contava com Rúben Dias, Stones, Aké, Akanji e Laporte. Horas antes, Guardiola, treinador dos citizens, brincara com o nome do defesa de 21 anos do Leipzig. "Gvardiol! Que bonito apelido ele tem. Está a fazer os testes médicos connosco. Esperamos que o negócio fique fechado nas próximas horas", atirara o espanhol.