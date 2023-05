Haaland aconselha Grealish a não sair à noite e o inglês atira: «Vai tomar um banho de gelo»

Jack Grealish elogiou numa entrevista ao 'Daily Mail' o profissionalismo de Erling Haaland, seu companheiro de equipa no Manchester City, que esta época já marcou 51 golos. Os dois são amigos e Grealish contou mesmo, com algum humor, que o norueguês chega a dar-lhe alguns conselhos, sobretudo no que toca à sua vida, por vezes agitada, fora do futebol..."Temos uma grande amizade. É capaz de apontar para mim depois de um jogo e dizer 'hei, não vás para a 'borga' esta noite'. Eu digo-lhe para se calar e sentar-se no seu banho de gelo. Somos assim... Se ele fizesse o que eu ocasionalmente faço diria 'f...-se, sinto-me tão mal hoje'."Grealish admitiu que tem um estilo de vida mais descontraído. "Todos somos diferentes, não é verdade? Vejam o Erling. É o melhor profissional que alguma vez vi. A cabeça dele é única. Faz tudo: recupera, vai ao ginásio, faz 10 horas de tratamento por dia, banhos de gelo, dieta. É por isso que ele é assim. Mas eu, juro, não conseguia..."O extremo inglês custou cerca de 100 milhões de euros aos cofres dos citizens em agosto de 2021 e foi criticado, sobretudo depois de ficar fora do onze de Pep Guardiola. Mas agora é um dos homens de confiança do treinador catalão e acredita que o seu estado de forma deve-se mais à "confiança" do que propriamente aos seus métodos de trabalho."Às vezes saio. Não vou estar aqui a mentir e dizer que não saio. Qual é o objetivo disso? É inútil dizer que estou aqui todos os dias às 8 da manhã no ginásio e que essa é a razão pela qual estou a jogar bem. Não é", admitiu Grealish. "A razão por que estou a jogar bem é porque me sinto em forma, com confiança, bem comigo mesmo. Sinto-me em casa. Mas gosto de ocasionalmente tomar uma bebida e de sair com os meus amigos. É normal."