Haaland apanhado a usar o telemóvel ao volante do seu Rolls-Royce

O jornal inglês 'The Sun' revela esta terça-feira imagens de Erling Haaland a usar o telemóvel e a conduzir ao mesmo tempo.O avançado norueguês do Manchester City seguia no seu Rolls Royce, avaliado em 341 mil euros, quando foi fotografado a usar o telemóvel com a mão esquerda, enquanto segurava o volante com a direita.Segundo o jornal as imagens foram captadas um dia depois de o jogador, de 22 anos, ter marcado cinco golos na vitória do Manchester City, por 7-0, diante do Leipzig, na Liga dos Campeões, a meio deste mês.Em Inglaterra quem for apanhado a usar o telemóvel ao volante sofre uma penalização de 6 pontos na carta, tendo ainda de pagar uma multa de 200 libras (cerca de 227 euros). Se o condutor tiver carta há menos de dois anos, pode perder a licença de condução.