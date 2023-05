Haaland após bater recorde de golos da Premier League: «Vou para casa jogar videojogos»

Erling Haaland bateu, esta quarta-feira, o recorde de golos numa só edição da Premier League. O avançado do Manchester City marcou ao West Ham e chegou aos 35 apontados em 2022/23, superando os anteriores máximos que estavam na posse de Andy Cole (1993/94, pelo Newcastle) e Alan Shearer (Blackburn Rovers, em 1994/95), ambos com 34.





No final, admitiu que se tratou de "uma noite e um momento especial". "Estou muito feliz e orgulhoso. Sinceramente, não sei que dizer mais. É claro que eu estava ciente do recorde [de golos], mas tentámos criar chances de golo e não foi fácil porque eles queriam defender. Tivemos dificuldades na primeira parte mas depois acabaram por surgir. Falei com o Jack [Grealish] antes do jogo e ele disse-me que queria fazer a assistência para o golo que quebraria o recorde. Golo? A bola saiu perfeita, não pensava marcar de chapéu mas a oportunidade estava ali e eu aproveitei", disse o internacional norueguês.

Guarda de honra

"Ainda não tinha visto nada assim antes. Foi muito bom marcar este golo, aliás, como é sempre. Foi doloroso quando toda a gente me acertou na guarda de honra."

Recorde de Dixie Dean (60 golos, o máximo absoluto na primeira divisão inglesa)

"Não penso nisso agora. Vou dormir a pensar no jogo, acordar amanhã e depois tentar ganhar os três pontos contra o Leeds. Não vai ser fácil com o novo treinador."

"Não posso continuar a pensar nestes recordes todos senão a minha cabeça vai explodir. Vou para casa, jogar videojogos, comer e depois dormir. Amanhã começo a pensar no Leeds."

Videojogo que está a jogar neste momento:



"Não posso dizer, seria muito embaraçoso."

Trocava todos os golos pelo triplete?



"Sim, sim. É o mais importante. Todos sabem que é possível, mas não podemos pensar em vencer a final da Taça agora. Agora só temos de pensar no Leeds. Todos os últimos nove jogos até ao fim são como uma final da Taça."