Haaland continua de pedra e cal no Manchester City

Sente-se feliz, marca golos e conquista troféus! Enquanto a situação se mantiver, Haaland não equaciona deixar o Manchester City apesar do crescente interesse do Real Madrid, clube que constitui um potentíssimo íman a nível mundial. Outra coisa não seria de esperar, diga-se, para quem soma 17 golos em 18 jogos pelos citizens em 2023/24, tendo conquistado na época transata a Premier League, a Taça de Inglaterra e a Champions... e já esta época a Supertaça Europeia.

Rafaela Pimenta não abre muito o jogo, mas sempre vai dando a entender que o ponta-de-lança norueguês se encontra contente. "Se ele se sente feliz? Vejo um caminho muito claro. Só se conseguem grandes resultados quando se está feliz. Sensações boas, energia... e as coisas acontecem", frisa a agente do avançado nórdico em entrevista ao ‘Relevo’, acrescentando: "Tudo passa pelo respeito mútuo, sempre! Tenho a certeza de que o Manchester City o irá respeitar. Se alguma coisa suceder, estou certa de que tudo será feito juntamente com o clube."

O Real Madrid é obviamente o elefante no meio da sala. "O Erling é o senhor do seu destino, sempre! Fará sempre aquilo que for melhor para ele e para o City. Quando ambos estiverem abertos a uma mudança... ela acontecerá! O Erling respeitará sempre o clube. Se há alguma cláusula secreta no contrato? Só o Manchester City, o Erling, o pai dele e eu é que conhecemos os detalhes do vínculo [válido até 30 de junho de 2027]. Mas ninguém sabe nada sobre o contrato, ninguém!", diz Rafaela Pimenta.