Haaland diz que atingiu mais um "marco" na carreira: «Nunca tinha marcado com os tomates...»

Como já é habitual, Haaland foi uma das figuras na chuva de golos deste domingo entre Chelsea e Manchester City (4-4) . O avançado norueguês inaugurou o marcador aos 25 minutos e, no início da 2.ª parte, fez o 3-2 para a sua equipa de uma forma peculiar, tal como o próprio fez questão de admitir após a partida, em declarações à 'Viaplay'."Nunca tinha marcado com os tomates antes, portanto é mais um marco [na minha carreira]", referiu o ponta-de-lança, que aproveitou da melhor forma um cruzamento de Julián Álvarez.Questionado acerca de mais um recorde que está prestes a atingir - o de jogador mais rápido a chegar aos 50 golos na Premier League, faltando-lhe apenas um tento nos próximos 18 jogos -, Haaland garantiu que está apenas focado "em vencer". "Não penso muito nisso. Apenas penso em vencer. Estamos no topo da tabela e, afinal, não foi um início de temporada assim tão mau", rematou.Refira-se que o Manchester City ocupa a liderança da Premier League à 12.ª jornada com 28 pontos, à frente de Liverpool (27), Arsenal (27) e Tottenham (26).