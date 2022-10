Haaland após fazer hat trick e o City marcar 6 ao United: «Perdemos a 2.ª parte...»

Erling Haaland apontou um hat trick na vitória caseira do Manchester City sobre o Manchester United, por 6-3. Ainda assim, apesar do claro domínio dos citizens, o internacional norueguês queria mais."Podiam ter sido mais e devíamos ter sido melhores na segunda parte, pois em alguns momentos estivemos menos assertivos. Perdemos na segunda parte e isso não é bom. Por isso, temos ainda trabalho a fazer. Mas foi bom, senti antes do jogo que algo de especial aconteceria hoje e realmente assim foi em alguns momentos. Foi bom. Nestes jogos há sempre aquele extra", disse o avançado à 'BBC'.Guardiola, por seu turno, deixou muitos elogios a Haaland, que nos últimos 127 jogos por clubes, marcou 132 golos. Na atual edição da Premier League são já 14: "os números falam por si. Já o tinha feito antes de chegar aqui. Ele está sempre com 'fome' e por isso é que é tão competitivo. Os números são assustadores, é um facto."