Haaland já informou Dortmund que vai sair e Manchester City pagará transferência a pronto

A 'Sky Alemanha' revelou que Erling Haaland já informou o Borussia Dortmund que sairá do clube no final da temporada, com o Manchester City como destino mais do que provável. Até porque, segundo a mesma fonte, os citizens, através do seu CEO, Ferran Soriano, deram conta ao clube germânico de que estão prontos para pagar a cláusula de rescisão do internacional norueguês, no valor de 75 milhões de euros, de uma assentada...Esta transferência a pronto consta, na verdade, do contrato do avançado, o que acaba por afastar alguns potenciais interessados. O procedimento habitual em negócios desta magnitude acaba por ser o pagamento em prestações mas o Borussia exige ter imediatamente os 75 M€ na mão. Nada que, aparentemente, assuste o clube inglês.De resto, a Sky Sports avança que este negócio acabará por custar, na totalidade, cerca de 230 M€ ao Manchester City num total de cinco temporadas, entre transferência, salário e outros itens.