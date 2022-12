Haaland não gostou de ver o Mundial no sofá: «Tive de fazer de comentador...»

A Noruega não disputou o Mundial por não ter conseguido a qualificação para a prova e, como tal, Erling Haaland, a estrela maior dessa seleção, precisou de ver a prova na televisão, algo que o próprio confessou não ter sido do seu agrado."Estive em casa, um pouco chateado por não ter jogado o Mundial. Tive de fazer de comentador na minha própria casa, onde ninguém me ouvia. Serviu para recarregar baterias e para ver outros jogadores a marcar golos e a ganhar jogos. Isso irrita-me um bocado, mas por outro lado também me motiva. Estou com mais fome e mais preparado do que nunca", confessou à 'Amazon Prime'.Desde o regresso do Manchester City às provas domésticas após o Mundial, Haaland já leva três golos em dois jogos, frente a Liverpool e Leeds.