Haaland "orgulhoso" na chegada ao Manchester City: «Acho que estou no sítio certo»

Erling Haaland foi esta segunda-feira oficializado como reforço do Manchester City e, em declarações ao site oficial do clube, mostrou-se "orgulhoso" pela conquista."Este é um dia de orgulho para mim e para a minha família. Sempre vi o Man. City jogar e tenho gostado muito de o fazer nas últimas temporadas. É inevitável admirar a maneira como jogam, é entusiasmante. Criam muitas oportunidades, o que é perfeito para um jogador como eu", começou por dizer o norueguês.E prosseguiu: "Há tantos jogadores de classe mundial neste plantel, e Guardiola é um dos melhores treinadores de sempre. É por isso que acho que estou no sítio certo para cumprir os meus objetivos. Quero marcar golos, ganhar títulos e evoluir como jogador, e estou confiante que o farei aqui. É uma grande mudança para mim e mal posso esperar por começar a pré-temproada".Txiki Begiristain, diretor de futebol dos citizens, afirmou que o avançado já era seguido pela formação inglesa "há vários anos". "É um grande talento e tem sido um dos melhores avançados da Europa nas últimas épocas. A quantidade de golos que marca é excecional, e as suas exibições no Borussia Dortmund e em especial na Liga dos Campeões já provaram que pode ser bem sucedido ao mais alto nível. Tem tudo o que queremos num avançado e temos a certeza que vai ter sucesso nesta equipa e sistema. O seu crescimento é notável, mas só tem 21 anos. Os seus melhores anos ainda estão por vir e estamos confiantes que conseguimos tirar o melhor dele com Guardiola. Esta é uma contratação entusiasmante para o clube, e tenho a certeza que os nossos adeptos vão gostar de ver o Erling a jogar com a equipa", rematou.Haaland, recorde-se, assinou um contrato de cinco anos, válido até 2027.