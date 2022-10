Haaland revela que come coração e fígado de vaca: ingleses já o comparam a Hannibal Lecter

Num documentário norueguês intitulado 'Haaland: a grande decisão', Erling Haaland falou sobre a sua alimentação e a imprensa inglesa já compara o jogador a Hannibal Lecter, o protagonista do famoso filme 'Silêncio dos Inocentes'.O possante avançado norueguês, de 22 anos, chegou este verão ao Manchester City e em 12 jogos marcou uns impressionantes 20 golos. A sua forma física deve-se a uma alimentação "ao estilo Hannibal Lecter" (segundo escrevem o 'The Sun' e o 'Daily Mail'), que implica algumas idas ao talho..."Vocês não comem isto", explicou o jogador, mostrando embalagens com coração e fígado de vaca. "Mas eu preocupo-me com o meu corpo. Penso que comer comida de qualidade, comida que seja o mais caseira possível, é o mais importante."E continuou: "As pessoas dizem que comer carne é mau. A carne que comes no McDonald’s ou da vaca que está ali a comer erva? Eu como o coração e o fígado."O coração e o fígado são considerados super alimentos ricos em vitamina B, ferro, fósforo e magnésio.O avançado também só bebe água que passa por um complicado sistema de filtragem. "Comecei também a filtrar a minha água. Penso que isso tem muitos benefícios para o meu corpo."