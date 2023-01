Haaland subiu às alturas para abrir o marcador do Man. City-Wolverhampton

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Não há nada de novo, o Haaland marcou mais um



@premierleague | @ManCity 1 x 0 @Wolves



: A primeira mensalidade é oferta da ELEVEN ao aderires ao passe anual

https://t.co/7qOD0Miooh#PremierELEVEN pic.twitter.com/s3WUdBqJw0 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) January 22, 2023

O suspeito do costume, quem mais? Haaland abriu o marcador do Manchester City-Wolverhampton aos 40' de cabeça no coração da área, após assistência de Kevin De Bruyne.