Haaland torna-se no melhor marcador de sempre numa edição da Premier League

HAALAND FAZ HISTÓRIA



Erling Haaland bateu, esta quarta-feira, o recorde de golos numa só edição da Premier League. O avançado do Manchester City marcou ao West Ham e chegou aos 35 apontados em 2022/23, superando os anteriores máximos que estavam na posse de Andy Cole (1993/94, pelo Newcastle) e Alan Shearer (Blackburn Rovers, em 1994/95), ambos com 34.O internacional norueguês pulverizou assim o recorde da competição que arrancou nos atuais moldes em 1992/93. E isto tudo naquela é que apenas a sua primeira época em Inglaterra! De resto, é precisar recuar até 1966/67 para encontrar alguém que tenha marcado tantas vezes no principal escalão daquele país: então, Ron Davies, pelo Southampton, chegou aos 37.No total da época, em todas as provas, Haaland leva 51 golos em 45 jogos oficiais.