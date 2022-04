Jogo grande este domingo na Premier League: o Manchester City recebe o Liverpool esta tarde (16H30) e Guardiola continua sem poder contar com Rúben Dias na defesa (a recuperar de lesão). Uma ausência pesada, na opinião de Harry Redknapp que compara o internacional português a Van Dijk."Rúben Dias faz uma enorme diferença na defesa do Manchester City e acho que o Liverpool é capaz de vencer sem a sua presença. Também não vou tão longe e dizer que o Liverpool irá vencer o campeonato. Agora, quando estavam sem Virgil van Dijk durante muito tempo, eles eram uma equipa diferente. Rúben Dias tem a mesma influência no City. Ele é o líder da defesa e aquele que organiza o setor. Não tenho dúvidas que Mohamed Salah, Sadio Mané, Luis Díaz e Diogo Jota vão criar todo o tipo de problemas. São jogadores muito acutilantes e podem aparecer a qualquer altura, pelo que penso que o City sem Rúben Dias tem menos hipóteses", sublinhou o treinador num artigo de opinião do 'The Sun' que titulou como "Com Dias lesionado Guardiola perdeu o seu Van Dijk… e isso dá uma vantagem ao Liverpool".