Henry revela razão pela qual De Bruyne mandou calar Guardiola no Man. City-Real Madrid

No duelo entre Manchester City e Real Madrid, Guardiola mostrou-se muito interventivo na procura de corrigir algumas movimentações de Kevin De Bruyne. O internacional belga parece não ter gostado e chegou mesmo a mandar calar o técnico dos citizens.Os dois acabaram por se 'reconciliar' com um abraço no momento da substituição do médio, contudo, o momento não passou despercebido. Mas, segundo Thierry Henry, antigo avançado francês e atual comentador desportivo, esta atitude de De Bruyne tem uma explicação."Está a passar por um momento complicado. Não posso dizer exatamente o que é porque tenho de manter isto em privado", começou por dizer o ex-jogador ao microfone da CBS Sports."Pelo que me disse, respeito a forma como jogou esta noite [quarta-feira, com o Real Madrid]. Conseguiu lutar pela equipa. Volto a insistir, para mim é o jogador mais importante do Manchester City e hoje conseguiu ser um dos melhores, apesar deste problema", confessou.