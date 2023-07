O jornal inglês 'Daily Star' escreve que há um clube saudita que oferece a Bernardo Silva um salário de 928 mil euros por semana, bem acima dos 174 mil que o internacional português aufere atualmente no Manchester City.Os citizens querem manter o jogador, de 28 anos, que este verão já foi apontado ao PSG e ao Barcelona.Bernardo Silva tem contrato com o City até 2025, mas o clube saudita em questão estaria disposto a pagar 80 milhões de euros pelo passe do médio.Os clubes sauditas não olham a meios para levarem para o campeonato do país algumas das principais estrelas do futebol mundial. N’Golo Kante, Ruben Neves e Karim Benzema já acederam, mas muitos outros podem seguir-se...