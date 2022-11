Ingleses avançam que Guardiola já tem acordo com o Man. City para renovar até 2025

Pep Guardiola já tem acordo com o Manchester City para renovar contrato com o clube inglês por mais duas épocas, ou seja, até 2025, com outra de opção, segundo o 'The Athletic'.Recorde-se que atual vínculo do treinador espanhol, que chegou a Manchester no verão de 2016, expira no final de junho do próximo ano.Refira-se que, numa altura em que os campeonatos estão parados devido ao Mundial, o Manchester City segue no 2.º lugar da Premier League, a cinco pontos do líder Arsenal.